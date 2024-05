Trump ha un piano per una soluzione pacifica in Ucraina 

In America stanno pensando seriamente al dopo-Biden anche e soprattutto in politica estera. Il nodo da sciogliere è naturalmente quello del l’Ucraina e di questo passo toccherà scioglierlo al prossimo presidente. Ma il campo di battaglia segnerà l’esito principale e a Washington vogliono farsi ... Continua a leggere>>

"Questo caso riguarda un'associazione a delinquere. L'imputato, Donald Trump , ha orchestrato un piano per manipolare le elezioni del 2016 . Poi lo ha nascosto mentendo ripetutamente nei suoi documenti aziendali a New York": cosi' il procuratore Matthew Colangelo ha iniziato le sue dichiarazioni ... Continua a leggere>>

trump avrebbe un piano per la pace in Ucraina - L'ex presidente degli Stati Uniti Donald trump avrebbe sviluppato un piano dettagliato per risolvere pacificamente il conflitto ucraino, ma non lo rivelerà fino alle elezioni. Lo ha riferito il Daily ... Continua a leggere>>

ELEZIONI USA 2024/ “trump-Biden ancora testa a testa, ma i campus hanno messo in scacco il presidente” - Proteste pro Palestina nelle università Usa sintomo di un malessere più ampio. Biden le teme. Kennedy è al 13% (e potrebbe fare il vice-trump) ... Continua a leggere>>

trump: “Addormentato al processo No, tengo occhi chiusi per ascoltare meglio” - Donald trump liquida come fake news le notizie che lo descrivono addormentato durante le udienze del processo contro di lui a New York. E spiega che chiude gli occhi per ascoltare più attentamente. Continua a leggere>>