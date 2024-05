Como - rivalità e goleade Nel 2022 cinquina Modena

(Di sabato 4 maggio 2024) Meglio cominciare dalla fine, dall’ultimo, disputato al Braglia il 15 ottobre, nono turno del campionato cadetto-23, vinto dai canarini di Attilio Tesser con un rotondo 5-1. Grandi protagonisti Antonio Pergreffi, autore delle prime due reti, e Luca Tremolada, che in quella partita forniva ai compagni ben quattro assist, i primi due da calcio d’angolo per i gol del capitano, il terzo con un cross per la testa di Marco Armellino, il quarto ancora dalla bandierina per quella di Davide Diaw. La quinta rete era di Luca Magnino dopo che sul corner di Edoardo Duca c’era stata una deviazione di testa di Pergreffi. Solo nel finale ilrealizzava il punto che salvava un po’ la faccia. È questo il successo più largo ottenuto dalnelle 28 sfide casalinghe con ...

como, aperta la mostra “Il catalogo del mondo: Plinio il Vecchio e la Storia della Natura” - Dal 2 maggio al 31 agosto le celebrazioni per i duemila anni dalla nascita di Plinio il Vecchio raggiungono il culmine con la mostra proposta da Fondazione Alessandro Volta e curata dal professor Ador ... Continua a leggere>>

como, il progetto StandUp si allarga: presentata la sperimentazione per garantire cure a famiglie fragili - Un’idea di Fondazione Scalabrini e Cooperazione Salute nell’ambito del programma StandUp, rivolto a famiglie con fragilità economica ... Continua a leggere>>

Henry racconta a Del Piero come si è ridotto per il como davanti alla TV: “Sudavo, non stavo bene” - Thierry Henry ha raccontato come ha vissuto gli ultimi minuti di como-Cittadella culminati con la vittoria in pieno recupero dei lombardi ... Continua a leggere>>