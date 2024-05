Uccise a botte il cognato Via al processo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 4 maggio 2024) Si è aperto davanti alla Corte d’Assise di Pavia ildi primo grado che vede il trentacinquenne peruviano Mario Pierre Arteaga Rodriguez accusato dell’omicidio del connazionale ventottenne Daniel Angel Alvarado Mejia (nella foto), ucciso nell’aprile 2023 a Vigevano in via Piave in seguito a una colluttazione. L’imputato è stato rinviato a giudizio dal gup di Pavia a marzo, dopo che era stata rigettata la richiesta di rito abbreviato condizionato. Ieri la difesa ha sollevato un’eccezione preliminare, relativamente alla mancata traduzione in spagnolo del decreto che dispone il rinvio a giudizio, chiedendo quindi la remissione degli atti al gup e la messa in libertà dell’imputato per decorrenza dei termini. La Corte d’Assise, presidente la giudice Elena Stoppini, ha disposto la traduzione del decreto ma non ha rimesso gli atti al gup. L’imputato resta in ...