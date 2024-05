(Di sabato 4 maggio 2024) Hanno preso il via stamattina ididellain via Sestio Menas al. Tra il 27 e il 28 marzo scorso il cedimento del mandato stradale che ha dato origine all’immensa buca che solo due giorni fa ha tornato a far parlare di sé per una cospicua perdita d’acqua che ha lasciato molti residenti di zona all’asciutto. Lo scoppio di una tubatura ha creato il panico nella giornata di giovedì 2 maggio. L’esplosione di una tubatura e l’allagamento – credit: Welcome to favelasPrima il cedimento poi lo scoppio di una tubatura Dopo aver risolto il problema dell’acqua si pensa ora all’intervento per chiudere quella. Un’opera del costo complessivo di circa 200mila euro che arrivano dai fondi per il dissesto idrogeologico. Un lavoro non semplice che richiederà un mese di ...

Inizieranno domani mattina (sabato 4 maggio), le operazioni necessarie per il riempimento della Voragine in via Sestio Menas . I lavori prevedono il coinvolgimento di diversi soggetti, anche in virtù delle numerose interferenze presenti. Alla fine di marzo nella strada del quartiere Quadraro si è ... Continua a leggere>>

Roma, maxi-voragine al quadraro: al via i lavori di riempimento - Hanno preso il via stamattina i lavori per il riempimento della voragine in via Sestio Menas al quadraro che si era verificata a fine marzo ... Continua a leggere>>

Voragine al quadraro, al via le operazioni per il riempimento: lavoro diviso in due fasi - I lavori avranno la durata di circa un mese e saranno divisi in due fasi: nella prima saranno riempiti i fori utilizzati per i sondaggi effettuati sul lato della scuola; dopo circa 10 giorni verrà ... Continua a leggere>>

Roma: Campidoglio, al via lavori per riempimento voragine in via Sestio Menas - Segnaini: lavori avranno la durata di circa 1 mese e un costo complessivo 200mila euro di fondi Dipartimento LlPp ... Continua a leggere>>