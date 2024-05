perché gli studenti di dottorato statunitensi litigano per il cibo

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di sabato 4 maggio 2024) Le sfide deglidiper ilLa storia di Jen Cruz, studentessa di, riflette le difficili sfide affrontate dagliuniversitari nel garantirsia sufficienza. Cresciuta in una riserva indiana, ha dovuto lottare per integrare i pasti universitari gratuiti che sono diventati una fonte essenziale di. All’università, la solidarietà e il senso di comunità che caratterizzavano la sua infanzia sono mancati, costringendo Cruz a fare affidamento su buoni pasto statali durante il suo percorso accademico. Anche lavori extra e ricorso alle dispense alimentari sono stati necessari per far fronte alla precarietà alimentare. Una realtà L'articolo proviene da News Nosh.