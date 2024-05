Attivisti nel mirino - quando a essere accusati sono i cittadini che protestano Dalla studentessa contro il colosso del gas agli animalisti | le storie in Ue

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) Il long form pubblicato su Fq MillenniuM di marzo 2024 Ilunaper una protesta pacifica e un articolo letto da poche centinaia di persone. Il gruppo industriale a caccia dei firmatari di una petizione, nome per nome. Lo Stato indispettitopsicologa che si batte per i diritti delle donne. In Europa a dover fare i conti con il bavo nonsolo i giornalisti. Attiviste eogni giorno sanno che, se decidono di mettersigrandi aziende e gruppi di potere, rischiano di finire in tribunale. Il termine tecnico è SLAPP che non è solo il suono degli schiaffi in inglese, ma è anche un acronimo che sta per “causa strategicala partecipazione pubblica”. Detto in italiano: una querela ...