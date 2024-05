Oroscopo Branko Sabato 4 Maggio 2024 | Acquario ottimista

Leggi tutta la notizia su zon

(Di sabato 4 maggio 2024) L’diper oggi,Ariete Iniziamo la giornata con la Luna in pesci, siete protagonisti nella vita sociale e il simbolo della primavera e della rinascita e questa Luna nel segno è importante per tutti. Arriverete agli obiettivi che volete raggiungere. Toro Siete andati da soli in una certa direzione e adesso bisogna sopportare qualche presenza che non vi è gradita. Qui si tratta dei vostri affari, della carriera, conta solo una cosa “arrivare”, ottenere il massimo. Gemelli Mercurio nel segno ha provocato una nuova onda in ambito finanziario ed economico. Guadagnerete meglio anche grazie al sostegno di Giove. Avete tre forze cosmiche che vi aiutano a progettare, a costruire un nuovo palazzo professionale. Cancro Non siete di facile compagnia quando la Luna passa dai ...