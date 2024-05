(Di sabato 4 maggio 2024) Firenze, 4 maggio 2024 – Un giorno e una notte arrampicato su una gru davanti al Palazzo dinel quartiere Novoli, a Firenze. E continua stamani, 4 maggio, ladel 62enne Leonardo Moretti contro magistrati e forze dell’ordine. "Sono pronto a togliermi la vita. Sono stanco di tutti i soprusi che ho subito negli anni dmagistratura: non mi. Sono stato preso in giro e ho deciso di gettarmi di sotto”. Moretti, che sta per finire in carcere, è assistito dall’avvocato Michele Vincelli, “non è un delinquente abituale ma, dopo circa trent’anni di vicissitudini, si ritiene, un perseguitato d”, spiega il penalista. In passato, l’uomo aveva già inscenato una ...

«Vogliamo la giustizia, se non ci sarà faremo la rivoluzione civile». Lo ha gridato al megafono la mamma di Giovanbattista Cutolo , conosciuto da tutti come Giogiò , il 24enne ucciso il 31 agosto del 2023 da un minorenne che gli ha sparato in piazza Municipio, a Napoli . La mamma del ragazzo ucciso è ... Continua a leggere>>

«Vogliamo la giustizia, se non ci sarà faremo la rivoluzione civile» . Lo ha gridato al megafono la mamma di Giovanbattista Cutolo , conosciuto da tutti come Giogiò, il 24enne... Continua a leggere>>

Sessantenne in protesta in cima alla gru: “Non mi sento tutelato dalla giustizia” - Da ieri, 3 maggio, l’uomo non accenna a scendere. Il 62enne di Città della Pieve sta per finire in carcere per una condanna definitiva ... Continua a leggere>>

La ’protesta’ del vescovo: "La Chiesa sta dalla parte di lavoratori e ambiente" - Vaccari torna sul caso-Franchi nella trasmissione ’Splendida cornice’ "Quella frase è grave perchè offende i morti e gli invalidi del lavoro". Continua a leggere>>

Firenze, sale su una gru vicino al palazzo di giustizia e minaccia di lanciarsi nel vuoto - Ha 62 anni e risiede a Città della Pieve l’uomo che, venerdì, è salito per protesta su una gru di un cantiere nelle vicinanze del palazzo di giustizia di Firenze, minacciando di gettarsi nel vuoto. La ... Continua a leggere>>