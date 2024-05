Brindisi - incidente sul lavoro | un operaio muore in zuccherificio

Il bambino è stato ricoverato in rianimazione dell’ospedale pediatrico “Giovanni XXIII” di Bari. Stando all’indagine dei carabinieri la nonna del piccolo, quattro mesi, del brindisino, ha versato Vino invece dell’acqua per la preparazione del latte in polvere. Il bimbo è finito in coma etilico. Le ... Continua a leggere>>