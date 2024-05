David 2024 - Laura Pausini felice per Paola Cortellesi | “Orgogliosa di t - meriti tut -o, complimenti cuora”

Doveva essere l’edizione di Paola Cortellesi e del suo C’è ancora domani e invece a conquistare 7 statuette alla 69^ cerimonia dei David di Donatello 2024 è Io capitano di Matteo Garrone, tra cui miglior film e miglior regia. Io Capitano Una scena del film Io capitano Greta De Lazzaris via press ... Continua a leggere>>

Si è svolta negli studi di Cinecittà di Roma la premiazione della 69ª edizione dei David di Donatello , il premio cinematografico più prestigioso in Italia, assegnati ogni anno dall’Accademia del cinema italiano. A condurre la serata, trasmessa in diretta su Rai Uno, è stato lo storico conduttore ... Continua a leggere>>

Roma, 4 maggio 2024 – Il momento più commovente della serata dei David di Donatello 2024 è arrivato a notte fonda, quando la regista francese Justine Triet Palma d’Oro e premio Oscar per la sceneggiatura di “Anatomia di una caduta” è salita sul palco per ricevere il David per il miglio film ... Continua a leggere>>