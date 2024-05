Dramma in città - bimbo di un mese trovato senza vita | indagini in corso

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 4 maggio 2024)in, genitori riildi uninda parte della polizia Innon si sta parlando d’altro se non della tragedia che ha colpito una intera famiglia. Ci troviamo a Pescara dove nella giornata di ieri, venerdì 3 maggio, una terribile notizia ha scosso la comunità. Un, di soli un, è passato a miglior. Il suo cuore ha smesso di battere nella propria abitazione, precisamente nel quartiere San Donato. Ad effettuare latica scoperta sono stati i suoi genitori che si erano resi conto che il figlio non respirava e non si svegliava ai continui richiami. Ospedale (Ansa Foto) ...