Ucraina - Tajani non cambia idea | Non invieremo soldati italiani

(Di sabato 4 maggio 2024) Articolo pubblicato sabato 04 Maggio 2024, 09:02 Le dichiarazioni di Emmanuel Macron su un possibile invio di truppe Nato in, nel caso in cui il Paese lo richieda, hanno nuovamente riacceso il dibattito internazionale, soprattutto a seguito della risposta di Mosca. “La Francia, rappresentata dal Capo dello Stato, continua a parlare della possibilità di L'articolo proviene da Il Difforme.

“Non manderemo soldati italiani a combattere in Ucraina ”. È quanto ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani , che da Reggio Calabria, dove è impegnato in campagna elettorale, ha commentato le dichiarazioni rilasciate in un’intervista all’Economist dal presidente francese Emmanuel ... Continua a leggere>>

Non si placano gli animi tra Francia, Gran Bretagna e Russia. Dopo le dichiarazioni di Macron ("Invieremo truppe in Ucraina , ndr), anche David Cameron , ministro degli Esteri britannico, ha preso posizione contro il Cremlino, assicurando che Kiev potrebbe usare armi britanniche contro Mosca . ... Continua a leggere>>

REGGIO CALABRIA – “Abbiamo sempre detto che noi non siamo in guerra con la Russia e quindi non manderemo soldati italiani a combattere in Ucraina”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani , rispondendo a Reggio Calabria a una domanda dei giornalisti sulle dichiarazioni del presidente ... Continua a leggere>>

Soldati a Kiev, il no dell'Italia. La Russia all’Europa: «Rischio escalation». tajani: «Non non siamo in guerra con Putin» - «Parole pericolose», «attenti all’escalation», «sicurezza europea in pericolo»: dal Cremlino arriva puntuale la risposta all’offensiva ... Continua a leggere>>

Guerra ucraina Russia, Mosca abbatte 4 missili Atacms lanciati contro la Crimea. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra ucraina Russia, Mosca abbatte 4 missili Atacms lanciati contro la Crimea. LIVE ... Continua a leggere>>

L’analisi di Vespa. Meloni, Schlein e tajani: correre è la scelta giusta. Dubbi su Renzi e Calenda - I leader in lista alle Europee: la premier e la segretaria Pd si mettono in gioco in prima persona. Forza Italia può beneficiare della presenza del ministro. La prudenza di Conte e Salvini. Continua a leggere>>