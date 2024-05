Calcio giovanile Edelweiss - torneo per il fondatore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) Una manifestazione per ricordare ildell’Jolly. Oggi pomeriggio, presso l’Antistadio 3 di viale Spazzoli 113, la società biancazzurra organizza un, riservato alla categoria Pulcini, per ricordareGagliardi che, nel 1946, diede il proprio nome alla società forlivese assieme al popolare ‘Ninetto’ Caldironi, maestro diper tanti anni con la società nata nell’oratorio di San Luigi. Il via della manifestazione è fissato alle ore 14.30. Prestigioso l’elenco delle società partecipanti albaby, partendo dalle rappresentative di club professionistici come Bologna, Cesena, Empoli, Modena, Reggiana, Vis Pesaro e Sassuolo; questi top club saranno in campo assieme a Faenza,Forlì, Imolese, ...