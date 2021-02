Accusato di violenza su ragazza a Ibiza | nuova ordinanza d' arresto per Genovese

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Milano, 25 febbraio 2021 - Il gip di Milano Tommaso Perna ha respinto l'istanza di scarcerazione e di domiciliari in una clinica per disintossicarsi presentata dalla difesa di Alberto, l'ex ...

SpettinatiPisa : RT @PossibileIt: Nel 2018 Rossano Sasso (Lega) organizzò un flash mob contro Mohamed Chajar, un migrante accusato di violenza sessuale defi… - alelor68 : RT @PossibileIt: Nel 2018 Rossano Sasso (Lega) organizzò un flash mob contro Mohamed Chajar, un migrante accusato di violenza sessuale defi… - Melaion : RT @PossibileIt: Nel 2018 Rossano Sasso (Lega) organizzò un flash mob contro Mohamed Chajar, un migrante accusato di violenza sessuale defi… - montales1 : RT @PossibileIt: Nel 2018 Rossano Sasso (Lega) organizzò un flash mob contro Mohamed Chajar, un migrante accusato di violenza sessuale defi… - alewildmonkey : RT @PossibileIt: Nel 2018 Rossano Sasso (Lega) organizzò un flash mob contro Mohamed Chajar, un migrante accusato di violenza sessuale defi… -

Ultime Notizie dalla rete : Accusato violenza

Nell'ordinanza, firmata dal gip Tommaso Perna viene contestata una presuntache sarebbe stata commessa a luglio a Ibiza . Respinta invece la richiesta d'arresto per tentati abusi sulla ...... in provincia di Taranto , dopo l'arresto di un migrante marocchino di 31 annidi aver ... Mohamed Chajar non aveva commesso alcuna. Leggi Anche Stefania Pucciarelli e Rossano Sasso, ...1' di lettura 25/02/2021 - La Polizia Locale appartenente al Comando Generale di Pesaro ha tratto in arresto un 19enne residente a Sassocorvaro accusato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.Al fondatore di Facile.it, Alberto Genovese, è stato recapitato un secondo ordine di arresto con l'accusa di aver violentato una ragazza ad Ibiza, a cui avrebbe venduto droga. L' ...