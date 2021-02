Volley, Champions League femminile, quarti: Conegliano per la vittoria numero 50, Scandicci cerca l’impresa (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il derby di Champions League femminile va in scena oggi, mercoledì 24 febbraio, a Scandicci dove, per l’andata dei quarti di finale, si trovano di fronte la Savino del Bene e l’Imoco Conegliano dominatrice della stagione. Tutti i favori del pronostico sono per la squadra ospite che in caso di vittoria raggiungerebbe quota 50 successi consecutivi da dicembre 2019 e 32 vittorie a fila in stagione: numeri stratosferici per una squadra che sembra non conoscere ostacoli e in campionato arriva dalla vittoria netta nel big match contro Novara. Serve un’autentica impresa, dunque, alla Savino del Bene per ribaltare il pronostico e aprire una porta sulla sfida sulla carta più scontata dei quarti di finale. I precedenti, infatti, non sono ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il derby diva in scena oggi, mercoledì 24 febbraio, adove, per l’andata deidi finale, si trovano di fronte la Savino del Bene e l’Imocodominatrice della stagione. Tutti i favori del pronostico sono per la squadra ospite che in caso diraggiungerebbe quota 50 successi consecutivi da dicembre 2019 e 32 vittorie a fila in stagione: numeri stratosferici per una squadra che sembra non conoscere ostacoli e in campionato arriva dallanetta nel big match contro Novara. Serve un’autentica impresa, dunque, alla Savino del Bene per ribaltare il pronostico e aprire una porta sulla sfida sulla carta più scontata deidi finale. I precedenti, infatti, non sono ...

