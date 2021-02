Milan, alza la testa: il futuro è ancora tuo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nonostante il Derby perso e il periodo negativo, il Milan ha più di un motivo per essere fiducioso per il futuro. Ecco il perché “Growing Pains“. Negli USA sarebbe questa l’espressione usata per descrivere la situazione attuale del Milan. Reduce da una settimana da incubo, iniziata con il tracollo inaspettato contro lo Spezia e finito con il brutto colpo del Derby, il Diavolo si è riscoperto fragile e incompiuto. In soli sette giorni i rossoneri sono passati dalla vetta della classifica ad un -4 dai rivali cittadini e l’ambiente intorno alla squadra è caduto vittima di antiche paure. Dati alla mano, la situazione non è però assolutamente tragica e irrimediabile come sembra nelle ultime ore, anzi è l’esatto contrario. “Growing Pains”, “Dolori di crescita”: il percorso per tornare al vertice del calcio italiano, e magari europeo, non ... Leggi su zon (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nonostante il Derby perso e il periodo negativo, ilha più di un motivo per essere fiducioso per il. Ecco il perché “Growing Pains“. Negli USA sarebbe questa l’espressione usata per descrivere la situazione attuale del. Reduce da una settimana da incubo, iniziata con il tracollo inaspettato contro lo Spezia e finito con il brutto colpo del Derby, il Diavolo si è riscoperto fragile e incompiuto. In soli sette giorni i rossoneri sono passati dalla vetta della classifica ad un -4 dai rivali cittadini e l’ambiente intorno alla squadra è caduto vittima di antiche paure. Dati alla mano, la situazione non è però assolutamente tragica e irrimediabile come sembra nelle ultime ore, anzi è l’esatto contrario. “Growing Pains”, “Dolori di crescita”: il percorso per tornare al vertice del calcio italiano, e magari europeo, non ...

