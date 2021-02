(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Continua la partnership tra ile la. I rossoneri hanno pubblicato su Twitter alcune foto per sponsorizzare lePianeta

PianetaMilan : #Milan sui social - La sponsorizzazione delle nuove scarpe #Puma - gustatore : @milan_corner @lmNotMajico @stillejovattene @talebanikov @emmeemme__ @_enz29 @ale13_spino @mgpg07 Hanno tolto il si… - sportli26181512 : Milan, le immagini dell'allenamento odierno agli ordini di Pioli: Intervenuto sui propri canali social il Milan ha… - PianetaMilan : #MILAN TOP NEWS - Il programma di #Ibrahimovic a #Sanremo, novità sui rinnovi e news di #calciomercato - PianetaMilan : #Milan, #BrahimDiaz pronto al rientro: il post sui social -

Ultime Notizie dalla rete : Milan sui

Pianeta Milan

Con la netta vittoria sul, passata proprio dai piedi della 'Lu - La', l'inter si porta a + 4 ...'Lukaku e Lautaro sono straordinari' Raramente abbiamo sentito il tecnico salentino soffermarsi...Qui , il video integrale della conferenza pubblicatocanali ufficiali del club rossoblù. OLTRE ... Il derby?" Cagliari - Torino, la maledizione continua: colpo granata nel finale, Theo ...La sonora sconfitta di ieri contro l'Inter rende complicata la corsa verso lo scudetto per il Milan, che si deve guardare le spalle.Dominio a centrocampo e un portiere in giornata super, i nerazzurri allungano a +4 in classifica. E Pioli ora è atteso dalla Roma ...