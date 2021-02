Regé-Jean Page, nuovo ruolo per l’attore di “Bridgerton” (Di venerdì 19 febbraio 2021) nuovo progetto per l’attore di “Bridgerton” l’attore del momento è lui, Regé-Jean Page, che nella serie Netflix by Shondaland, “Bridgerton” ha interpretato il Duca di Hastings. La star, 31 anni, si è assicurato un ruolo da protagonista nel prossimo film, “Dungeon & Dragons”. Page reciterà nel nuovo lavoro targato Paramount e con lui ci sarà un cast di tutto rispetto, tra cui Chris Pine, Michelle Rodriguez e Justice Smith come ha svelato “The Hollywood Reporter”. Non sono stati svelati ancora dettagli sul ruolo che andrà a ricoprire ma il film dovrebbe uscire il 27 maggio 2022 negli Stati Uniti. Leggi anche: Regé-Jean Page ha ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 19 febbraio 2021)progetto perdi “del momento è lui,, che nella serie Netflix by Shondaland, “” ha interpretato il Duca di Hastings. La star, 31 anni, si è assicurato unda protagonista nel prossimo film, “Dungeon & Dragons”.reciterà nellavoro targato Paramount e con lui ci sarà un cast di tutto rispetto, tra cui Chris Pine, Michelle Rodriguez e Justice Smith come ha svelato “The Hollywood Reporter”. Non sono stati svelati ancora dettagli sulche andrà a ricoprire ma il film dovrebbe uscire il 27 maggio 2022 negli Stati Uniti. Leggi anche:ha ...

