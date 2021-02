Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò dura contro Dayane Mello: “Non te ne frega niente di me” (Di venerdì 19 febbraio 2021) È esplosa la passione tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò al Grande Fratello Vip. Dopo i baci e le coccole scambiatesi negli ultimi giorni, la coppia ha deciso di non volersi più nascondere. Ma, a nutrire forti dubbi, è Dayane Mello. Dopo l’allontanamento degli ultimi giorni, le due (ex?) amiche hanno un acceso scontro in salone. Andrea Zenga e Rosalinda: è esplosa la passione “Love is in the air” al Grande Fratello Vip. Nella Casa più spiata d’Italia è infatti scoppiata la passione tra due concorrenti: Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Nelle scorse settimane i due ‘Vipponi’ si sono studiati da lontano, si sono ben squadrati per poi avvicinarsi gradualmente l’uno verso l’altra. Il ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 19 febbraio 2021) È esplosa la passione tra Andrea Zenga ealVip. Dopo i baci e le coccole scambiatesi negli ultimi giorni, la coppia ha deciso di non volersi più nascondere. Ma, a nutrire forti dubbi, è. Dopo l’allontanamento degli ultimi giorni, le due (ex?) amiche hanno un acceso sin salone. Andrea Zenga e: è esplosa la passione “Love is in the air” alVip. Nella Casa più spiata d’Italia è infatti scoppiata la passione tra due concorrenti: Andrea Zenga e. Nelle scorse settimane i due ‘Vipponi’ si sono studiati da lontano, si sono ben squadrati per poi avvicinarsi gradualmente l’uno verso l’altra. Il ...

trash_italiano : #GFVIP, Tommaso Zorzi su Giulia Salemi: 'come Amy Winehouse, prenotiamo San Patrignano', battuta innocua o offensiv… - ernestocarbone : Alla fine Casalino sta più in tv adesso che quando era nella casa del grande fratello. - trash_italiano : #GFVIP costretto a sospendere momentaneamente il televoto online per un problema tecnico - bivebs : RT @SymOn_Off: Stefania a Dayane: 'La vera FALSAH di questo Grande Fratello sei tu'. Ha spillato ragazzi ha spillato. #gfvip - renegade_14 : Questo non è Grande Fratello. Questo è Grande Show Mello. #exrosmello #gfvip #rosmello #Dayanemello -