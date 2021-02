Covid | Burioni | «Basta terrore Le varianti non sono più contagiose o più letali» Vi spiego perché

(Di giovedì 18 febbraio 2021): «. Lenonpiùo più». E via social spiega anche ildelle sue affermazioni. Ora il virologoprova a calmierare gli animi. E contro panico e allarmismo scatenati dalledel, rilancia: Non cievidenze su una maggior contagiosità sulla mutazione sudafricana». Stroncando, al contempo, l’argomento paventato su una minore efficacia dei vaccini a mRna. Suggerendo prudentemente di «attenersi ai dati disponibili sugli effetti della variante sudafricana di Sars-Cov-2,tutto il resto ègratuito». Parola del virologo Roberto ...

Attenersi ai dati disponibili sugli effetti della variantesudafricana, perché 'tutto il resto è terrore gratuito'. Parola del virologo Roberto, che su Twitter fa il punto su 'quello che a oggi si sa' del mutante.Leggi anche: "Nuova moda terrorizzare con varianti" "Non ci sono al momento dati - scrive il docente dell'università Vita - Salute San Raffaele di Milano - che indicano una maggiore ...Il virologo Roberto Burioni scrive su Twitter a proposito delle varianti del Covid-19: "Parliamo della variante B.1.351, la "sudafricana". Non ci sono al momento dati che indicano una maggiore contagi ...L’AQUILA – Parte domani, venerdì 19 febbraio, la nuova campagna di screening sulla popolazione scolastica promossa dal Comune dell’Aquila per la ripresa delle attività didattiche prevista per lunedì p ...