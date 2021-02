F1, Stefano Domenicali: “L’obiettivo è quello di aumentare l’attenzione del pubblico” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Stefano Domenicali ha espresso in una lunga intervista alcuni punti chiave in vista del Mondiale di F1, pronto a scattare a fine marzo dal Bahrain International Circuit. Il nuovo CEO della massima formula ha toccato vari aspetti nel suo intervento in cui, tra le altre cose, ha paragonato il ‘Circus’ al Nba. L’ex membro della Ferrari ha dichiarato al ‘Corriere della Sera’: “Sono convinto che che F1 e basket abbiano manifestato l’identica sensibilità su temi che riguardano la vita di ciascuno di noi. Conosco Adam Silver, commissioner Nba, ci incontreremo presto e vorrei condividere con altre discipline sportive un percorso comune”. Il nuovo numero uno della massima formula ha sottolineato la necessità di avere sullo schieramento di partenza dei piloti-eroi. Domenicali ha affermato: “La F1 di oggi dovrebbe offrire una bellissima sfida ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 febbraio 2021)ha espresso in una lunga intervista alcuni punti chiave in vista del Mondiale di F1, pronto a scattare a fine marzo dal Bahrain International Circuit. Il nuovo CEO della massima formula ha toccato vari aspetti nel suo intervento in cui, tra le altre cose, ha paragonato il ‘Circus’ al Nba. L’ex membro della Ferrari ha dichiarato al ‘Corriere della Sera’: “Sono convinto che che F1 e basket abbiano manifestato l’identica sensibilità su temi che riguardano la vita di ciascuno di noi. Conosco Adam Silver, commissioner Nba, ci incontreremo presto e vorrei condividere con altre discipline sportive un percorso comune”. Il nuovo numero uno della massima formula ha sottolineato la necessità di avere sullo schieramento di partenza dei piloti-eroi.ha affermato: “La F1 di oggi dovrebbe offrire una bellissima sfida ...

realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | Stefano #Domenicali non può intervenire dall'alto per aiutare la #Ferrari - FormulaPassion : #F1 | Stefano #Domenicali non può intervenire dall'alto per aiutare la #Ferrari - aristides2022 : RT @AriannaRavelli: Le proteste anti-razziste di Hamilton sono (anche) la miglior forma di marketing per la F1. L'intervista a Domenicali f… - Corriere : RT @danielesparisci: Stefano Domenicali al ?@Corriere con me e ?@GiorgioTerruzzi? : «La F1 nel futuro grazie ai piloti-eroi come Hamilton».… - Corriere : RT @AriannaRavelli: Le proteste anti-razziste di Hamilton sono (anche) la miglior forma di marketing per la F1. L'intervista a Domenicali f… -