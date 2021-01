GFVip, la rivolta dei nuovi concorrenti della Casa: il motivo dello scontro (Di mercoledì 27 gennaio 2021) E’ scoppiata la rivolta nella Casa di Cinecittà del GFVip, la rivolta dei nuovi concorrenti verso gli “anziani” della competizione, a guidarla Samantha de Grenet, Carlotta Dell’Isola e Andrea Zenga Sono giorni di grande tensione nella Casa di Cinecittà del Grande Fratello Vip. Giorni nei quali scattano i posizionamenti decisivi in vista della finale. Ricordiamo alcuni fatti. Il primo, decisivo, lo scorso lunedì nel live numero 34 Alfonso Signorini ha comunicato ai concorrenti la data della finale, spostata dall’inziale data dell’8 febbraio al 1 marzo. Il secondo, importante ma non decisivo, il televoto per designare i primi finalisti. Lunedì l’esito è stato in favore di Dayane Mello. ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) E’ scoppiata lanelladi Cinecittà del, ladeiverso gli “anziani”competizione, a guidarla Samantha de Grenet, Carlotta Dell’Isola e Andrea Zenga Sono giorni di grande tensione nelladi Cinecittà del Grande Fratello Vip. Giorni nei quali scattano i posizionamenti decisivi in vistafinale. Ricordiamo alcuni fatti. Il primo, decisivo, lo scorso lunedì nel live numero 34 Alfonso Signorini ha comunicato aila datafinale, spostata dall’inziale data dell’8 febbraio al 1 marzo. Il secondo, importante ma non decisivo, il televoto per designare i primi finalisti. Lunedì l’esito è stato in favore di Dayane Mello. ...

Parpiglia : La frase di #DayaneMello rivolta a #tommasozorzi ‘malato mentale’ é grave tanto quanto le offese di #nardi Che non… - VittoniGrazia : RT @Parpiglia: La frase di #DayaneMello rivolta a #tommasozorzi ‘malato mentale’ é grave tanto quanto le offese di #nardi Che non giustific… - 8Eemme : RT @Parpiglia: La frase di #DayaneMello rivolta a #tommasozorzi ‘malato mentale’ é grave tanto quanto le offese di #nardi Che non giustific… - ciccagiovi : RT @Parpiglia: La frase di #DayaneMello rivolta a #tommasozorzi ‘malato mentale’ é grave tanto quanto le offese di #nardi Che non giustific… - SerenaRossi222 : RT @Parpiglia: La frase di #DayaneMello rivolta a #tommasozorzi ‘malato mentale’ é grave tanto quanto le offese di #nardi Che non giustific… -