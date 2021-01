Una vita anticipazioni: il nuovo piano di Genoveva per distruggere Marcia. Chi spia Bellita? (Di martedì 26 gennaio 2021) Che cosa sta tramando Genoveva per liberarsi di Marcia una volta e per sempre? A quanto pare lo scopriremo proprio nelle prossime puntate di Una vita che ci aspettano su Canale 5 nel mese di febbraio 2021. Ma iniziamo subito col raccontarvi quello che accadrà domani, 27 gennaio 2021. Santiago, come avrete visto negli ultimi episodi, ha voluto salvare la faccia di sua moglie davanti a tutti gli abitanti di Acacias 38, raccontando la loro drammatica storia. Marcia finita a essere la schiava di Andrade e lui in prigione. Ha cercato di salvarla senza riuscirci e poi Andrade ha detto a Marcia che era morto ma in realtà le cose erano andate in modo diverso. Santiago ha anche perdonato Marcia per essersi innamorata di un altro uomo ma adesso che lui è tornato, le cose sono cambiate. Anche ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 26 gennaio 2021) Che cosa sta tramandoper liberarsi diuna volta e per sempre? A quanto pare lo scopriremo proprio nelle prossime puntate di Unache ci aspettano su Canale 5 nel mese di febbraio 2021. Ma iniziamo subito col raccontarvi quello che accadrà domani, 27 gennaio 2021. Santiago, come avrete visto negli ultimi episodi, ha voluto salvare la faccia di sua moglie davanti a tutti gli abitanti di Acacias 38, raccontando la loro drammatica storia.finita a essere la schiava di Andrade e lui in prigione. Ha cercato di salvarla senza riuscirci e poi Andrade ha detto ache era morto ma in realtà le cose erano andate in modo diverso. Santiago ha anche perdonatoper essersi innamorata di un altro uomo ma adesso che lui è tornato, le cose sono cambiate. Anche ...

