Covid: tre casi di variante brasiliana in Abruzzo (Di martedì 26 gennaio 2021) L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” ha rilevato tre casi di positività al Covid con variante brasiliana: ad annunciarlo il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. Si tratta di una famiglia di Poggio Picenze, in provincia di L’Aquila, di ritorno dal Brasile: secondo quanto riferito da Marsilio si tratta di un caso tempestivamente individuato e isolato. La famiglia verrà successivamente sottoposta al vaccino. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 26 gennaio 2021) L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’e del Molise “G. Caporale” ha rilevato tredi positività alcon: ad annunciarlo il presidente della Regione, Marco Marsilio. Si tratta di una famiglia di Poggio Picenze, in provincia di L’Aquila, di ritorno dal Brasile: secondo quanto riferito da Marsilio si tratta di un caso tempestivamente individuato e isolato. La famiglia verrà successivamente sottoposta al vaccino.

TgLa7 : #Covid: tre casi di variante brasiliana in #Abruzzo.Una famiglia di ritorno dallo stato del Sud America - MediasetTgcom24 : Tre milioni di italiani hanno rinunciato a cure mediche per difficoltà economiche legate al Covid #Covid… - dellorco85 : Qualche urlo qua e là, un paio di battute su Mastella, una sponda ai riduzionisti covid e poi l'appello ai 'patriot… - an12frnc : RT @TgrRai: #COVID. Tre casi di variante brasiliana individuati in #Abruzzo, rilevati nei componenti di una famiglia di ritorno dal Paese s… - TgrRai : #COVID. Tre casi di variante brasiliana individuati in #Abruzzo, rilevati nei componenti di una famiglia di ritorno… -