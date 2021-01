Coppa Italia, Inter-Milan: Pioli con Ibrahimovic e Leao, Conte risparmia Lautaro. Le formazioni ufficiali (Di martedì 26 gennaio 2021) Alle ore 20,45 a San Siro andrà in scena il derby di Milano che vedrà opposte chiaramente Inter e Milan.Il match tra rossoneri e nerazzurri vale per i quarti di finale di Coppa Italia, una sfida che vede gli uomini di Pioli con diverse assenze a causa di infortuni e positività al Coronavirus. Le formazioni ufficiali.Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Kolarov; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Sanchez, Lukaku. All.: Conte. A disp.: Padelli, Radu, Hakimi, Gagliardini, Lautaro, Sensi, Ranocchia, Young, Eriksen, Bastoni, Pinamonti.Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Meité; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; ... Leggi su mediagol (Di martedì 26 gennaio 2021) Alle ore 20,45 a San Siro andrà in scena il derby dio che vedrà opposte chiaramente.Il match tra rossoneri e nerazzurri vale per i quarti di finale di, una sfida che vede gli uomini dicon diverse assenze a causa di infortuni e positività al Coronavirus. Le(3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Kolarov; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Sanchez, Lukaku. All.:. A disp.: Padelli, Radu, Hakimi, Gagliardini,, Sensi, Ranocchia, Young, Eriksen, Bastoni, Pinamonti.(4-2-3-1): Tatarusanu; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Meité; Saelemaekers, Brahim Diaz,; ...

