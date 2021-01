Coronavirus, in Italia 8.561 nuovi casi con 143.116 tamponi e 420 morti (Di lunedì 25 gennaio 2021) Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 8.561 nuovi casi di Coronavirus a fronte di 143.116 tamponi effettuati (domenica i contagi erano stati 11.629 con 216.211 test). Il tasso di positività ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 25 gennaio 2021) Nelle ultime 24 ore insi sono registrati 8.561dia fronte di 143.116effettuati (domenica i contagi erano stati 11.629 con 216.211 test). Il tasso di positività ...

