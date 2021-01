Coronavirus, a Varese il primo possibile caso di variante “brasiliana” in Italia. Si aspetta la conferma delle analisi dell’Iss (Di lunedì 25 gennaio 2021) La variante “brasiliana” potrebbe essere arrivata in Italia. Il primo caso – da dover confermare con certezza – sarebbe stato individuato dalle prime analisi del laboratorio di Microbiologia dell’ospedale Macchi di Varese. Quello che ora si attende è che il campione del genoma individuato arrivi al dipartimento di Malattie infettive dell’Istituto superiore di Sanità. Come si legge dalla nota, «l’analisi che verrà eseguita consisterà nella coltivazione del ceppo virale per confermare o smentire quanto risultato dalle prime analisi». L’isolamento della variante sarebbe avvenuta in un soggetto di rientro dal Brasile, sottoposto a tampone e screening genetico. In caso di ... Leggi su open.online (Di lunedì 25 gennaio 2021) La” potrebbe essere arrivata in. Il– da doverre con certezza – sarebbe stato individuato dalle primedel laboratorio di Microbiologia dell’ospedale Macchi di. Quello che ora si attende è che il campione del genoma individuato arrivi al dipartimento di Malattie infettive dell’Istituto superiore di Sanità. Come si legge dalla nota, «l’che verrà eseguita consisterà nella coltivazione del ceppo virale perre o smentire quanto risultato dalle prime». L’isolamento dellasarebbe avvenuta in un soggetto di rientro dal Brasile, sottoposto a tampone e screening genetico. Indi ...

