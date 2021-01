Centro Democratico Benevento, Antonio Puzio nuovo coordinatore provinciale (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento– Antonio Puzio è il nuovo coordinatore provinciale di Centro Democratico a Benevento. Lo ha nominato il segretario nazionale del partito Margherita Rebuffoni su indicazione del commissario regionale del partito, il professor Raimondo Pasquino. Puzio, direttore dell’Istituto di Ricerca Scientifica AP Tricosistem, direttore della scuola di formazione professionale che porta il suo nome, è consigliere comunale e capogruppo in carica al Comune di Benevento. “L’incarico affidato ad una persona come Antonio Puzio, che ha già acquisito un’importante esperienza politico amministrativa sul campo e conosce approfonditamente le ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoè ildi. Lo ha nominato il segretario nazionale del partito Margherita Rebuffoni su indicazione del commissario regionale del partito, il professor Raimondo Pasquino., direttore dell’Istituto di Ricerca Scientifica AP Tricosistem, direttore della scuola di formazione professionale che porta il suo nome, è consigliere comunale e capogruppo in carica al Comune di. “L’incarico affidato ad una persona come, che ha già acquisito un’importante esperienza politico amministrativa sul campo e conosce approfonditamente le ...

