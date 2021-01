Verissimo, quanto costa la giacca rosa indossata da Silvia Toffanin? Il prezzo vi lascerà di stucco (Di sabato 23 gennaio 2021) Verissimo, quanto costa la giacca rosa indossata da Silvia Toffanin per la puntata di oggi? Il prezzo vi lascerà di stucco. Oggi, 23 gennaio 2021, è andata in onda una nuova puntata di Verissimo. Come sempre, in studio tantissimi ospiti si sono raccontati a cuore aperto, con l’aiuto della bravissima Silvia Toffanin. Da Alessandra Amoroso L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 23 gennaio 2021)ladaper la puntata di oggi? Ilvidi. Oggi, 23 gennaio 2021, è andata in onda una nuova puntata di. Come sempre, in studio tantissimi ospiti si sono raccontati a cuore aperto, con l’aiuto della bravissima. Da Alessandra Amoroso L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pr6512 : RT @Lanzanisjuliet: Quanto era dispiaciuto per #BayYanlis comunque ?? Aveva gli stessi occhietti dell’intervista a #Verissimo e non ha potut… - Lanzanisjuliet : Quanto era dispiaciuto per #BayYanlis comunque ?? Aveva gli stessi occhietti dell’intervista a #Verissimo e non ha p… - mike030377 : RT @stesimonc: Alessandra è davvero più forte di ciò che immaginiamo. Dopo un periodo così buio per lei, vederla finalmente consapevole di… - ilowedd : silvia di #Verissimo sta sotto a loro quanto noi, grande Silvia ti amiamo - GFucci58 : RT @soproudofemma: Mood??: «Emma cerchi l'amore?» «Ma quanto è bello questo studio» #Verissimo -