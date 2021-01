Governo: Berlusconi, ‘Renzi vada fino in fondo, presto nuovo esecutivo o elezioni’ (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen. (Adnkronos) – “Renzi si è ritirato dal Governo che lui stesso si era vantato di aver fatto nascere un anno fa. Ha aperto una crisi politica ma fin qui non ha potuto o voluto andare fino in fondo. Se al Senato Italia viva avesse votato no alla fiducia, il Governo Conte non esisterebbe più. Credo che questa crisi sia davvero pericolosa e vada risolta molto in fretta o con un Governo di segno diverso oppure con le elezioni, secondo ciò che il Presidente della Repubblica riterrà più opportuno”. Lo dice Silvio Berlusconi, in un’intervista a ‘La Verità’. “Renzi, che dice spesso cose giuste, ha ancora l’occasione, fin da prossimi passaggi parlamentari, di trarne le conseguenze”, insiste il leader di Fi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen. (Adnkronos) – “Renzi si è ritirato dalche lui stesso si era vantato di aver fatto nascere un anno fa. Ha aperto una crisi politica ma fin qui non ha potuto o voluto andarein. Se al Senato Italia viva avesse votato no alla fiducia, ilConte non esisterebbe più. Credo che questa crisi sia davvero pericolosa erisolta molto in fretta o con undi segno diverso oppure con le elezioni, secondo ciò che il Presidente della Repubblica riterrà più opportuno”. Lo dice Silvio, in un’intervista a ‘La Verità’. “Renzi, che dice spesso cose giuste, ha ancora l’occasione, fin da prossimi passaggi parlamentari, di trarne le conseguenze”, insiste il leader di Fi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

AnnalisaChirico : Polverini passa col governo e attribuiscono tale scelta a una presunta love story. Pure Rossi, ex assistente di Ber… - La7tv : #piazzapulita Cris governo, Alessandro #DeAngelis ad Andrea #Orlando (Pd): 'Perché #Berlusconi era moralmente disdi… - Agenzia_Ansa : #Governo, #Bellanova: vedo odio verso #Renzi, ci distruggono e poi? 'Per #Conte più interessante il voto dell'ex se… - tripodimaria : RT @berlusconi: Questo governo non ha ottenuto risultati soddisfacenti tanto è vero che lo stesso premier ha parlato più volte della necess… - JolietJackBlues : RT @serebellardinel: E' #Berlusconi in persona ad incitare #Renzi affinchè completi l'opera di distruzione del Governo facendo cadere #Cont… -