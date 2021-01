La Pupa e il Secchione e viceversa | le coppie della nuova edizione

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tutto pronto per il ritorno in prima serata de Lae il, che per l’2021 cambia conduttore (c’è Andrea Pucci al posto di Paolo Ruffini) e lancia una campagna social/video senza precedenti, andando a ritagliarsi uno spazio importante anche al Grande Fratello Vip 5. In questo articolo ci concentreremo sui partecipanti che andranno a comporre il cast del programma televisivo, con una breve descrizione delle pupe e dei pupi secondo quanto raccolto fino a questo momento dal portale Webboh. Per conoscere la programmazione televisiva, vi invitiamo invece alla lettura del nostro approfondimento a questo link. Le pupe de Lae ilChi sono i concorrentie il ...