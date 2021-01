Governo: Zingaretti, 'ieri primo passo per evitare salto nel buio' (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen (Adnkronos) - "Quello di ieri è stato il primo passo per evitare il salto nel buio che avrebbe peggiorato tutto. Ora bisogna in fretta tornare vicino ai problemi delle persone". Lo ha detto Nicola Zingaretti al Tg3. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen (Adnkronos) - "Quello diè stato ilperilnelche avrebbe peggiorato tutto. Ora bisogna in fretta tornare vicino ai problemi delle persone". Lo ha detto Nicolaal Tg3.

