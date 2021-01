Elettra Lamborghini | outfit da capogiro e décolleté mozzafiato | strepitosa – FOTO

(Di mercoledì 20 gennaio 2021), anche stasera, ha deliziato la sua platea con unaformidabile: il suomanda in estasi i fan. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@non smette di incantare sui social network: la bella ereditiera continua a postare scatti e stories in cui L'articolo proviene da YesLife.it.

MatteoSelfinio : @MusicTvOfficial @umitalia Un'altra Lamborghini? Ce ne abbiamo già una, Elettra, basta e avanza - pama_dei : @Jacopopelle_98 @gianlucac1 ?? Di Elettra Lamborghini cosa mi dici ? - DaSiracusa : RT @fiurex: Alle prossime presidenziali italiane mi aspetto Elettra Lamborghini a cantare l'inno di Mameli #Inauguration2021 #Inauguration… - fiurex : Alle prossime presidenziali italiane mi aspetto Elettra Lamborghini a cantare l'inno di Mameli #Inauguration2021… - rami_piu_smocci : RT @niccolab: All'#InaugurationDay si esibiscono Lady Gaga e J Lo. Per fortuna non c'è una cosa simile da noi altrimenti avremmo la Pausin… -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini

Cosa posso fare?"Elettra Lamborghini, nipote del fondatore della famosa casa automobilistica Ferruccio Lamborghini, ha ormai guadagnato a pieno la sua fama di cantante. Dopo il singolo "Pem Pem", è di ...Questo dovrebbe essere un bel periodo per Elettra Lamborghini, considerando che si è da poco sposata con l’amore della sua vita, il dj Afrojack. In effetti, per quanto riguarda l’amore, la cantante st ...