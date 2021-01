Donald Trump si congeda dagli americani autocelebrandosi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il presidente uscente rompe anche l’ultima tradizione presidenziale. Donald Trump si congeda dagli americani con un video preregistrato e non, come di consueto, con un discorso in diretta TV. Nel video The Donald si autocelebra e non cita mai Biden. Intanto secondo alcuni media americani Trump starebbe pensando di fondare un proprio partito, il Patriots Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il presidente uscente rompe anche l’ultima tradizione presidenziale.sicon un video preregistrato e non, come di consueto, con un discorso in diretta TV. Nel video Thesi autocelebra e non cita mai Biden. Intanto secondo alcuni mediastarebbe pensando di fondare un proprio partito, il Patriots

