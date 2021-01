Coronavirus: vescovi Toscana, 'Nel 2021 non ci sarà benedizione delle famiglie casa per casa' (2) (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Adnkronos) - I membri della Cet hanno dedicato ampio spazio all'esame della situazione sociale e pastorale derivante dal perdurare della pandemia per Covid-19. "Rinnovando la loro vicinanza a quanti soffrono per il distacco dai loro cari e per la loro malattia", i vescovi toscani hanno ribadito "la loro preoccupazione per la tenuta sociale ed economica del territorio, con particolare attenzione ai giovani e alle loro esigenze formative, come pure al tessuto aziendale e alle prospettive di difesa del lavoro e dei lavoratori". Quanto alle comunità ecclesiali, i vescovi hanno espresso "gratitudine in particolare ai sacerdoti e ai loro collaboratori per la disponibilità con cui stanno affrontando forme pastorali nuove adeguate ai tempi che viviamo, rispettose delle disposizioni governative per il contrasto alla diffusione del contagio". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Adnkronos) - I membri della Cet hanno dedicato ampio spazio all'esame della situazione sociale e pastorale derivante dal perdurare della pandemia per Covid-19. "Rinnovando la loro vicinanza a quanti soffrono per il distacco dai loro cari e per la loro malattia", itoscani hanno ribadito "la loro preoccupazione per la tenuta sociale ed economica del territorio, con particolare attenzione ai giovani e alle loro esigenze formative, come pure al tessuto aziendale e alle prospettive di difesa del lavoro e dei lavoratori". Quanto alle comunità ecclesiali, ihanno espresso "gratitudine in particolare ai sacerdoti e ai loro collaboratori per la disponibilità con cui stanno affrontando forme pastorali nuove adeguate ai tempi che viviamo, rispettosedisposizioni governative per il contrasto alla diffusione del contagio".

ottovanz : RT @vaticannews_it: #19gennaio #PapaFrancesco In un videomessaggio ai vescovi e al clero diocesano e religioso in #Venezuela si sofferma su… - trilubiusgrow : RT @vaticannews_it: #19gennaio #PapaFrancesco In un videomessaggio ai vescovi e al clero diocesano e religioso in #Venezuela si sofferma su… - vaticannews_it : #19gennaio #PapaFrancesco In un videomessaggio ai vescovi e al clero diocesano e religioso in #Venezuela si sofferm… - Agenparl : In Myanmar, l'appello dei vescovi per l’acquisto dei vaccini anti-Covid - - ottovanz : RT @Avvenire_Nei: Covid. «L'Amazzonia conta sulla tua generosità»: i vescovi per i malati senza cure -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus vescovi Coronavirus, arriva il monito dei vescovi siciliani: "Rispettate le regole" PalermoToday Coronavirus: vescovi Toscana, 'Nel 2021 non ci sarà benedizione delle famiglie casa per casa' (2)

(Adnkronos) - I membri della Cet hanno dedicato ampio spazio all'esame della situazione sociale e pastorale derivante dal perdurare della pandemia ...

Si dimette il vescovo di Massa Carrara Giovanni Santucci

La Conferenza Episcopale Toscana si è riunita lunedì 18 gennaio 2021 in modalità di videoconferenza per la consueta riunione che precede i lavori del ...

(Adnkronos) - I membri della Cet hanno dedicato ampio spazio all'esame della situazione sociale e pastorale derivante dal perdurare della pandemia ...La Conferenza Episcopale Toscana si è riunita lunedì 18 gennaio 2021 in modalità di videoconferenza per la consueta riunione che precede i lavori del ...