La propaganda russa? È Sputnik (e strumentalizza l’amb. italiano) (Di martedì 19 gennaio 2021) Nella vita sfida geopolitica del vaccino anti Covid-19 la Russia può contare, da alcune ore, su un testimonial d’eccezione: l’Italia, un Paese della Nato. Pasquale Terracciano, ambasciatore italiano in Russia, ha dichiarato ieri di essersi vaccinato con lo Sputnik V. Quello che l’Economist ha definito arma più geopolitica che sanitaria a disposizione del presidente Vladimir Putin. “Mi è stato somministrato il vaccino russo che è stato annunciato ad agosto, lo Sputnik V. Non ho rilevato alcun effetto collaterale”, ha raccontato il diplomatico nel corso di una conferenza online dedicata ai rapporti tra la Russia e Bari. L’ECO DEI MEDIA RUSSI E prontamente la notizia è stata — ovviamente — rilanciata da molti media russi: dall’agenzia ufficiale Tass al giornale Kommersant, dal megafono della propaganda del Cremlino in ... Leggi su formiche (Di martedì 19 gennaio 2021) Nella vita sfida geopolitica del vaccino anti Covid-19 la Russia può contare, da alcune ore, su un testimonial d’eccezione: l’Italia, un Paese della Nato. Pasquale Terracciano, ambasciatorein Russia, ha dichiarato ieri di essersi vaccinato con loV. Quello che l’Economist ha definito arma più geopolitica che sanitaria a disposizione del presidente Vladimir Putin. “Mi è stato somministrato il vaccino russo che è stato annunciato ad agosto, loV. Non ho rilevato alcun effetto collaterale”, ha raccontato il diplomatico nel corso di una conferenza online dedicata ai rapporti tra la Russia e Bari. L’ECO DEI MEDIA RUSSI E prontamente la notizia è stata — ovviamente — rilanciata da molti media russi: dall’agenzia ufficiale Tass al giornale Kommersant, dal megafono delladel Cremlino in ...

