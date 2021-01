Bonafede dopo la fiducia al Senato: “Non c’è maggioranza alternativa. Ora al lavoro, cittadini non vogliono politica che vive su Marte” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “dopo la Camera, al Senato è un risultato importante“, così il capodelegazione del Movimento 5 stelle, Alfonso Bonafede, uscendo da Palazzo Madama dopo il sì alla fiducia al governo. “Da domani mattina si torna al lavoro, i cittadini vogliono vedere la politica che lavora, non una politica che vive su Marte”, aggiunge il ministro della Giustizia, che parla di “numeri” che “dimostrano che non c’è una maggioranza alternativa“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “la Camera, alè un risultato importante“, così il capodelegazione del Movimento 5 stelle, Alfonso, uscendo da Palazzo Madamail sì allaal governo. “Da domani mattina si torna al, ivedere lache lavora, non unachesu”, aggiunge il ministro della Giustizia, che parla di “numeri” che “dimostrano che non c’è una“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

jokervilma : RT @fattoquotidiano: Bonafede dopo la fiducia al Senato: “Non c’è maggioranza alternativa. Ora al lavoro, cittadini non vogliono politica c… - fattoquotidiano : Bonafede dopo la fiducia al Senato: “Non c’è maggioranza alternativa. Ora al lavoro, cittadini non vogliono politic… - riveraxmonteith : Ma Bonafede che applaude per Paolo Borsellino dopo tutto ciò che ha fatto per i boss mafiosi durante la quarantena,… - ThomasBerselli : Bonafede che applaude Conte sul “virus” che è la mafia dopo aver scarcerato i mafiosi, forse è il punto più basso d… - sardum : Poveri giovani di #ItaliaViva che ascolteranno la #Bellanova spiegare la coerenza della politica e il suo gesto pla… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonafede dopo Fiducia, Bonafede: ''Un risultato importante, ora subito al lavoro con Decreto Ristori'' Corriere TV Bonafede dopo la fiducia al Senato: “Non c’è maggioranza alternativa. Ora al lavoro, cittadini non vogliono politica che vive su Marte”

“Dopo la Camera, al Senato è un risultato importante“, così il capodelegazione del Movimento 5 stelle, Alfonso Bonafede, uscendo da Palazzo Madama dopo il sì alla fiducia al governo. “Da domani mattin ...

Porta a Porta, Renzi: “Dovevano asfaltarci, ma non hanno la maggioranza”

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi è ospite questa sera, 19 gennaio, a Porta a Porta. La trasmissione arriva subito dopo il voto al Senato ...

“Dopo la Camera, al Senato è un risultato importante“, così il capodelegazione del Movimento 5 stelle, Alfonso Bonafede, uscendo da Palazzo Madama dopo il sì alla fiducia al governo. “Da domani mattin ...Il leader di Italia Viva Matteo Renzi è ospite questa sera, 19 gennaio, a Porta a Porta. La trasmissione arriva subito dopo il voto al Senato ...