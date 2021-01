Gf Vip petizione social contro il prolungamento: “sono esseri umani” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Gf Vip petizione social contro il prolungamento, in tanti sono stati gli spettatori che sui social hanno espressamente chiesto di non andare avanti con il reality. Grande Fratello Vip, Fonte foto: Facebook (@ grandefratello)E’ successo tutto ieri sera e la bufera è partita sui social, pare che il punto di rottura siano state le parole di Tommaso Zorzi che ha intuito un possibile prolungamento del programma dalle parole del confessionale. “Non possono tenerci qua tutto questo tempo” ha ammesso parlando con Stefani Orlando che non ha preso bene la notizia del suo coinquilino, stessa cosa dicasi per Pierpaolo e Andrea Zelletta che da giorni manifestano un certo malumore. Ad aggiungersi al coro ci sono ... Leggi su chenews (Di venerdì 15 gennaio 2021) Gf Vipil, in tantistati gli spettatori che suihanno espressamente chiesto di non andare avanti con il reality. Grande Fratello Vip, Fonte foto: Facebook (@ grandefratello)E’ successo tutto ieri sera e la bufera è partita sui, pare che il punto di rottura siano state le parole di Tommaso Zorzi che ha intuito un possibiledel programma dalle parole del confessionale. “Non postenerci qua tutto questo tempo” ha ammesso parlando con Stefani Orlando che non ha preso bene la notizia del suo coinquilino, stessa cosa dicasi per Pierpaolo e Andrea Zelletta che da giorni manifestano un certo malumore. Ad aggiungersi al coro ci...

