Regioni arancioni e gialle: regole e restrizioni dall’11 al 15 gennaio (Di lunedì 11 gennaio 2021) Si attendeva con ansia il nuovo monitoraggio Iss-Ministero della salute, per conoscere il destino delle Regioni italiane a partire da metà gennaio. Nuove fasce sono state stabilite. In particolare sono piombate in zona arancione ben 5 Regioni, il cui indice RT è nuovamente salito. Sono Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Sicilia e Calabria che virano dal giallo all’arancio a partire dal 10 gennaio al 15 gennaio. Tutte le altre sono gialle. Nessuna Regione rossa. Tutto messo nero su bianco dall’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza. Ricordiamo che fino al 15 gennaio vale il Decreto ponte emanato dal governo. Dal 16 invece devono essere stabilite con Dpcm le nuove regole, che accompagneranno le Regioni nell’ennesima ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 11 gennaio 2021) Si attendeva con ansia il nuovo monitoraggio Iss-Ministero della salute, per conoscere il destino delleitaliane a partire da metà. Nuove fasce sono state stabilite. In particolare sono piombate in zona arancione ben 5, il cui indice RT è nuovamente salito. Sono Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Sicilia e Calabria che virano dal giallo all’arancio a partire dal 10al 15. Tutte le altre sono. Nessuna Regione rossa. Tutto messo nero su bianco dall’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza. Ricordiamo che fino al 15vale il Decreto ponte emanato dal governo. Dal 16 invece devono essere stabilite con Dpcm le nuove, che accompagneranno lenell’ennesima ...

sbonaccini : Chiesto al governo che i ristori per le attività che rimarranno ulteriormente chiuse, o subiranno restrizioni, sian… - LegaSalvini : COVID, I DATI CHE INCHIODANO IL GOVERNO. IL SISTEMA DEI COLORI NON FUNZIONA - CiaoKarol : Un decreto al giorno leva il virus di torno? Per ora no. Ecco il nuovo testo in arrivo. 12 regioni arancioni ?? - CiaoKarol : Un decreto al giorno leva il virus di torno? Per ora no. Ecco il nuovo testo in arrivo. 12 regioni arancioni: Il mi… - paoloangeloRF : Pronto l’ultimo Dpcm. Dal fine settimana 12 Regioni arancioni -