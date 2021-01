Immunità di gregge: quando sarà raggiunta con il vaccino anti-Covid? (Di sabato 9 gennaio 2021) Secondo gli esperti bisognerà vaccinare circa 48 milioni di italiani, il governo conta di raggiungere l'obiettivo entro l'autunno. A maggio però solo in 21 milioni avranno ricevuto almeno la prima ... Leggi su today (Di sabato 9 gennaio 2021) Secondo gli esperti bisognerà vaccinare circa 48 milioni di italiani, il governo conta di raggiungere l'obiettivo entro l'autunno. A maggio però solo in 21 milioni avranno ricevuto almeno la prima ...

quinta : Speranza 'Abbiamo la capacità di accelerare fino a 70 mila al giorno'. Così raggiungiamo l'immunità di gregge in… - zanchettin83 : RT @RobiVil: Stefania Salmaso a @OttoemezzoTW prova di nuovo a spiegare che l'obiettivo della campagna di #vaccinazione non è l'immunità di… - Emanuele676 : RT @RobiVil: Stefania Salmaso a @OttoemezzoTW prova di nuovo a spiegare che l'obiettivo della campagna di #vaccinazione non è l'immunità di… - rob_arci : RT @Miti_Vigliero: Importante sui vaccini: 'Appare indispensabile un fortissimo incremento della nostra capacità di somministrazione: perc… - DanielaPF75 : RT @RobiVil: Stefania Salmaso a @OttoemezzoTW prova di nuovo a spiegare che l'obiettivo della campagna di #vaccinazione non è l'immunità di… -

Ultime Notizie dalla rete : Immunità gregge Vaccino Covid, Garattini: “L’immunità arriva una settimana dopo la seconda dose” BergamoNews.it