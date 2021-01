Paola Cortellesi e Laura Pausini, è stato raccontato soltanto adesso: ‘clamorosa’ rivelazione (Di martedì 5 gennaio 2021) Paola Cortellesi e Laura Pausini, la ‘clamoroso’ rivelazione arriva soltanto adesso: l’avreste mai detto? Davvero incredibile, i dettagli. Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Paola Cortellesi. Classe ’73, la romana capisce sin da subito la sua propensione per il teatro ed, ovviamente, per il mondo della recitazione. Tanto è vero che, davvero giovanissima, prende una L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 5 gennaio 2021), la ‘clamoroso’arriva: l’avreste mai detto? Davvero incredibile, i dettagli. Non ha assolutamente bisogno di presentazioni,. Classe ’73, la romana capisce sin da subito la sua propensione per il teatro ed, ovviamente, per il mondo della recitazione. Tanto è vero che, davvero giovanissima, prende una L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

SimoneAlliva : @Giulia_B Allora ridateci anche l’imitazione di Paola Cortellesi a Mai Dire. - MontiFrancy82 : @PaolaCortellesi è la protagonista della commedia fantasy #LaBefanaVienDiNotte diretta da #MicheleSoavi, in onda in… - SMSNEWSOFFICIAL : @PaolaCortellesi è la protagonista della commedia fantasy “La Befana vien di notte”, diretta da Michele Soavi, in o… - zazoomblog : La Befana vien di notte Rai1- Paola Cortellesi nel film tra commedia e fantasy - #Befana #notte #Rai1- #Paola - zazoomblog : Paola Cortellesi in “La Befana vien di notte”: «Essere lei vuol dire essere una grande donna» - #Paola #Cortellesi… -