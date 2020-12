Inter, per Skriniar adattamento finito: ora è un nuovo punto di forza (Di sabato 26 dicembre 2020) Milan Skriniar si è adattato alla difesa a 3 Dopo la sofferenza nella passata stagione che lo aveva portato ad un passo dall’addio, ora Milan Skriniar si sta godendo la sua seconda vita all’Inter. Il difensore ha, infatti, assimilato i meccanismi della difesa a 3 e superato anche il Coronavirus è tornato ad essere imprescindibile per Conte e nell’ultima partita del 2020 contro l’Hellas Verona ha ritrovato anche il gol. “Skriniar era stato messo sul mercato e ne ha sofferto. Tantissimo. Il passaggio alla difesa a tre aveva messo in mostra qualche limite di troppo, nelle valutazioni complessive di inizio anno l’idea era quella di cederlo. Skriniar in tutto quel tempo si è sentito indesiderato ma mai ha Interpretato la parte del risentito. Professionalità e testa alta, ... Leggi su intermagazine (Di sabato 26 dicembre 2020) Milansi è adattato alla difesa a 3 Dopo la sofferenza nella passata stagione che lo aveva portato ad un passo dall’addio, ora Milansi sta godendo la sua seconda vita all’. Il difensore ha, infatti, assimilato i meccanismi della difesa a 3 e superato anche il Coronavirus è tornato ad essere imprescindibile per Conte e nell’ultima partita del 2020 contro l’Hellas Verona ha ritrovato anche il gol. “era stato messo sul mercato e ne ha sofferto. Tantissimo. Il passaggio alla difesa a tre aveva messo in mostra qualche limite di troppo, nelle valutazioni complessive di inizio anno l’idea era quella di cederlo.in tutto quel tempo si è sentito indesiderato ma mai hapretato la parte del risentito. Professionalità e testa alta, ...

