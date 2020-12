L’ultima puntata di Vite in Fuga chiude la strada alla seconda stagione? (Di lunedì 7 dicembre 2020) In queste ore si parla della possibilità che ci sia un rinnovo ma è la storia quella che fa sperare di meno in questo miracolo. Se gli ascolti non sono stati esorbitanti come quelli di Doc Nelle tue Mani, sicuramente la coppia formata da Anna Valle e Claudio Gioè ha portato a casa un buon risultato che lascia sperare ad un rinnovo per una seconda stagione, ma tutto questo basterà? A mettere un freno a Vite in Fuga 2 ci pensa proprio la storia e quest’ultima puntata potrebbe pesare come un macigno sul futuro della fiction, è mai possibile che i Caruana possano ancora regalare novità importanti ai fan in nuovi episodi? NelL’ultima puntata di Vite in Fuga, l’avventura dei Caruana subisce una svolta tragica quando marito e moglie sono ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 7 dicembre 2020) In queste ore si parla della possibilità che ci sia un rinnovo ma è la storia quella che fa sperare di meno in questo miracolo. Se gli ascolti non sono stati esorbitanti come quelli di Doc Nelle tue Mani, sicuramente la coppia formata da Anna Valle e Claudio Gioè ha portato a casa un buon risultato che lascia sperare ad un rinnovo per una, ma tutto questo basterà? A mettere un freno ain2 ci pensa proprio la storia e quest’ultimapotrebbe pesare come un macigno sul futuro della fiction, è mai possibile che i Caruana possano ancora regalare novità importanti ai fan in nuovi episodi? Neldiin, l’avventura dei Caruana subisce una svolta tragica quando marito e moglie sono ...

