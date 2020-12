Minaccioso asteroide sfiora la Terra. Ce ne siamo accorti dopo

Leggi su meteogiornale

(Di sabato 5 dicembre 2020)che entra in contatto con l’atmosfera terrestre. I maggiori Enti spaziali hanno messo in programma la possibilità di studiare in modo sempre più approfondito il transito di asteroidi in prossimità della, ma soprattutto di prevedere la loro rotta. Vi avevamo parlato anche dell’ambizioso progetto che vede la NASA e l’ESA coinvolte in un progetto finalizzato all’eventuale bombardamento, al fine di deviare il percorso, di grossi asteroidi che potrebbero in futuro avere come rotta la. Ma la notizia di alcune settimane fa è che undesignato 2020 VT4, ha sorvolato laa una distanza molto ravvicinata di appena 0,02 LD / 0,0000451 UA (6 746 km / 4 192 miglia) dal centro del nostro pianeta alle 17:20 UTC del 13 novembre 2020. Questo lo rende ...