Michela Murgia ossessionata da Salvini | “Vuole rovinare il Natale | cerca solo di destabilizzare” video

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 5 dicembre 2020) La solita, con lo sguardo un p0? schifato un po’ ironico che se la prende con Matteo, come se al governo ci fosse la Lega e non i suoi amici grillini. Ospite della puntata di ieri sera di “Otto e mezzo“, sulla Sette, la scrittrice sarda, reduce da pesanti gaffe contro il leader leghista, fa in scena con il suo solito copione. “Il miglior regalo sottoè salvare più vite possibile, in questa prospettivanon è il Babboche sogniamo, ma il Grinch che ci meritiamo”. Per chi non fosse esperto di paragoni mostruosi della, il Grinch (noto anche come Sgruntolo nella edizione italiana della serie TV del 1996 Il gatto col capello) è un personaggio immaginario, protagonista di un romanzo omonimo, di fumetti e di alcuni film, ...