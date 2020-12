Hong Kong e l’Italia. Guai a sottovalutare il rischio guerra fredda. Scrive Cabras (M5S) (Di venerdì 4 dicembre 2020) In merito alla vicenda di Hong Kong ritengo che il rispetto dei diritti umani sia un punto da cui non si può prescindere. L’arresto di attivisti politici deve portarci a misurare la cifra reale del livello di scontro. Tuttavia, limitarsi al commento di un fatto o di un evento rischia di essere superfluo e ridondante (chi può mai essere felice della limitazione delle libertà politiche?), ma anche riduttivo se non si considerano tutte le dinamiche nelle quali il fatto o l’evento sono inscritti. Se osserviamo il fenomeno di Hong Kong, quello che negli ultimi tempi è assurto alle cronache, tra manifestazioni, atti di ribellione al governo e atti di repressione, è opportuno rilevare sia le legittime aspirazioni di una parte della popolazione di questa Regione amministrativa speciale della Cina, sia il contesto di ... Leggi su formiche (Di venerdì 4 dicembre 2020) In merito alla vicenda diritengo che il rispetto dei diritti umani sia un punto da cui non si può prescindere. L’arresto di attivisti politici deve portarci a misurare la cifra reale del livello di scontro. Tuttavia, limitarsi al commento di un fatto o di un evento rischia di essere superfluo e ridondante (chi può mai essere felice della limitazione delle libertà politiche?), ma anche riduttivo se non si considerano tutte le dinamiche nelle quali il fatto o l’evento sono inscritti. Se osserviamo il fenomeno di, quello che negli ultimi tempi è assurto alle cronache, tra manifestazioni, atti di ribellione al governo e atti di repressione, è opportuno rilevare sia le legittime aspirazioni di una parte della popolazione di questa Regione amministrativa speciale della Cina, sia il contesto di ...

