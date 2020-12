Napoli | Gattuso rinnoverà prima di Natale | i dettagli dell’accordo

(Di giovedì 3 dicembre 2020) I tifosi delcome regalo diriceveranno il rinnovo di contratto del tecnico Gennaro. IIl tecnico delGennarofirmerà il proprio rinnovo di contrattodi. Lo conferma Gazzetta dello Sport segnalando che i documenti sono pronti e sono stati inviati ai legali dell’allenatore per la conferma.siglerà un contratto biennale con opzione per il terzo anno a 2 milioni di euro più bonus legati alla vittoria dello Scudetto o dell’Europa League. Leggi su Calcionews24.com

Il turnover che ha in mente Rino Gattuso è un po’ come partecipare a un’asta ... In ogni caso è il primo di due match point che il Napoli ha tra le mani: se perde in Olanda, poi agli azzurri servirà ...Faouzi Ghoulam nella serata di oggi potrebbe scendere nuovamente tra i titolari della formazione di Gattuso. Il Napoli questa sera tornerà in campo in Europa League, alle 21.00 il match contro gli ...