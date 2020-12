Gol Ronaldo Juventus Dinamo Kiev 2-0: 750 gol in carriera -VIDEO- (Di mercoledì 2 dicembre 2020) GOL – Seconda giornata di ritorno del girone di Champions League. La Juventus di Pirlo sfida la Dinamo Kiev di Lucescu. Pirlo perde Buffon e Chiellini ma ritrova Bonucci, Demiral e Ronaldo.Pirlo schiera un 4-4-2 con Demiral e Alex Sandro terzini e Bonucci-De Ligt a difesa di Szczesny. A centrocampo tante sorprese. Dentro Chiesa e Ramsey larghi. Mentre centralmente, toccherà alla coppia Bentancur McKennie, dunque fuori Arthur. In attacco i due migliori giocatori della Juventus, Ronaldo e Morata. Panchina per Dybala, Cuadrado e Danilo. Juventus Dinamo Kiev le formazioni Ecco le due formazioni ufficiali. Leggi anche:Juventus Dinamo Kiev Streaming: dove vedere il match, no ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 2 dicembre 2020) GOL – Seconda giornata di ritorno del girone di Champions League. Ladi Pirlo sfida ladi Lucescu. Pirlo perde Buffon e Chiellini ma ritrova Bonucci, Demiral e.Pirlo schiera un 4-4-2 con Demiral e Alex Sandro terzini e Bonucci-De Ligt a difesa di Szczesny. A centrocampo tante sorprese. Dentro Chiesa e Ramsey larghi. Mentre centralmente, toccherà alla coppia Bentancur McKennie, dunque fuori Arthur. In attacco i due migliori giocatori dellae Morata. Panchina per Dybala, Cuadrado e Danilo.le formazioni Ecco le due formazioni ufficiali. Leggi anche:Streaming: dove vedere il match, no ...

OptaPaolo : 750 - Cristiano Ronaldo ha segnato il suo 750° gol tra club e Nazionale maggiore; esattamente il 10% del totale è s… - forumJuventus : Morata nuovamente MVP del mese davanti a CR7, di Ronaldo il gol più bello di Novembre ? - DiMarzio : #CR7, contro la Dynamo arriva il gol numero 750 in carriera #UCL #JuveDynamo - Tomele03 : DAJE TENEMO DUE RISULTATI SU TRE PE PIJA QUESTI OTTAVI INTANTO CIRO SEGNA ER QUARTO GOL IN CHAMPIONS PIÙ DE RONALDO GODOOOO ???????????????????? - Moixus1970 : RT @EnricoTurcato: 750 GOL IN CARRIERA tra club e Nazionale. Settecentocinquanta. Non so se ci rendiamo conto del numero. Impressionante… -