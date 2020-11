Previsioni meteo 28 novembre: maltempo su Sardegna e Sicilia (Di sabato 28 novembre 2020) Le Previsioni meteo di oggi, sabato 28 novembre: peggioramento del tempo sull’Italia con forti piogge attese su Sardegna e Sicilia in estensione al Centro-Sud L’Italia si sta preparando ad annunciato e nuovo peggioramento delle condizioni meteo, a causa dell’arrivo di una possente perturbazione che si avvicinerà in queste ore dal basso Mediterraneo. Le aree della… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 28 novembre 2020) Ledi oggi, sabato 28: peggioramento del tempo sull’Italia con forti piogge attese suin estensione al Centro-Sud L’Italia si sta preparando ad annunciato e nuovo peggioramento delle condizioni, a causa dell’arrivo di una possente perturbazione che si avvicinerà in queste ore dal basso Mediterraneo. Le aree della… L'articolo Corriere Nazionale.

zazoomblog : Previsioni Meteo domenica 29 novembre rovesci a carattere TEMPORALESCO - #Previsioni #Meteo #domenica #novembre - Valtubo : Su #Valtubo il #blog dei chiancianesi Calo delle temperature in settimana Nuove previsioni su #Meteo #Chianciano!!!… - zazoomblog : Previsioni Meteo domenica 29 novembre rovesci a carattere TEMPORALESCO - #Previsioni #Meteo #domenica #novembre - infoitinterno : Meteo, previsioni per la prossima settimana: arriva freddo e neve in pianura - salernonotizie : Meteo Campania, previsioni per weekend 28-29 novembre: in arrivo nubifragi -