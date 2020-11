Pattinaggio artistico: Daniel Grassl domina lo short alla seconda tappa del Gran Premio Italia 2020, Rizzo insegue (Di sabato 28 novembre 2020) Ennesima prestazione positiva per Daniel Grassl, atleta che ha conquistato in agilità il primo posto dopo lo short alla seconda tappa del Gran Premio Italia 2020, rassegna interna di Pattinaggio artistico in fase di svolgimento presso la Würth Arena di Egna-Neumarkt (Bolzano). Il pattinatore altoatesino ha dimostrato di essere sempre più dentro le atmosfere moderne del suo programma corto, confezionando tra le mura amiche una performance pulita impreziosita da un quadruplo lutz (chiamato sul quarto) come salto singolo, dal triplo axel preceduto da una pregevole entrata e dalla combinazione triplo lutz/triplo toeloop inserita in zona bonus. Ottenendo anche il miglior ... Leggi su oasport (Di sabato 28 novembre 2020) Ennesima prestazione positiva per, atleta che ha conquistato in agilità il primo posto dopo lodel, rassegna interna diin fase di svolgimento presso la Würth Arena di Egna-Neumarkt (Bolzano). Il pattinatore altoatesino ha dimostrato di essere sempre più dentro le atmosfere moderne del suo programma corto, confezionando tra le mura amiche una performance pulita impreziosita da un quadruplo lutz (chiamato sul quarto) come salto singolo, dal triplo axel preceduto da una pregevole entrata e dcombinazione triplo lutz/triplo toeloop inserita in zona bonus. Ottenendo anche il miglior ...

